Sven-Göran Eriksson verstarb im August

Hunderte Trauergäste, darunter Stars wie David Beckham, haben am Freitag im schwedischen Torsby Abschied von Sven-Göran Eriksson genommen. Eriksson, der in seiner langen Trainerkarriere unter anderem als erster Ausländer die englische Fußball-Nationalmannschaft betreut hatte, war Ende August im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.

In der Fryksande-Kirche von Torsby in der Region Värmland, wo Eriksson aufwuchs, fand der Trauergottesdienst statt. Die Zeremonie wurde außerhalb des Gotteshauses auf einer Leinwand übertragen, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Unter den rund 600 Gästen in der Kirche waren Erikssons Familie, Beckham und der frühere englische Nationalcoach Roy Hodgson.

"Trotz seiner Krankheit waren Sven-Görans letzte Tage voller Leben", sagte Pastorin Ingela Alvskog in ihrer Trauerrede, "ihm wurde Anerkennung aus aller Welt zu Teil." Inmitten all der Trauer gebe es "Raum für Dankbarkeit", fuhr sie fort und würdigte "Svennis" als Lebemann, der die Freuden des Lebens bei aller Hingabe für seine Arbeit zu genießen verstanden habe.

Eriksson hatte sich eine freudige Feier mit Jazz-Musik gewünscht. In seiner letzten Zeitungskolumne für den Telegraph, die posthum erschien, schrieb er, sein Leben als Trainer sei "ein Traum" gewesen. "Gib nicht auf, das ist meine Botschaft für das Leben", meinte Eriksson weiter, "und vergiss nicht: Das Leben muss immer, immer gefeiert werden!"

