Kramer (l.) und Mertesacker bei der Heim-EM im Sommer

Foto: IMAGO/Sven Simon /IMAGO/Sven Simon/SID/IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Die beiden früheren Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker und Christoph Kramer bleiben dem ZDF bis Sommer 2026 als Experten erhalten. Die Weltmeister von 2014 sollen in den kommenden beiden Jahren weiterhin bei Spielen der Nationalmannschaft, bei DFB-Pokal-Übertragungen und dem Champions-League-Finale eingesetzt werden. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag bekannt.

Kramer (33), der in diesem Sommer seinen Profivertrag beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aufgelöst hatte, stand erstmals bei der WM 2018 im ZDF als Experte vor der Kamera. Mertesacker (39) ist seit September 2020 für den Mainzer Sender tätig, beim FC Arsenal leitet er derzeit zudem die Nachwuchsakademie. Zuletzt hatte das Duo bei der Heim-EM in Deutschland gemeinsam vor der Kamera gestanden.

