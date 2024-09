Victor Osimhen ist bei Napoli endgültig von der Bildfläche verschwunden. Nachdem Wechsel zu Klubs wie PSG, Chelsea und Al-Ahli gescheitert sind, wurde er nun zur Überraschung aller für eine Saison an den Super-Lig-Klub Galatasaray ausgeliehen. Es besteht jedoch immer noch die Möglichkeit, dass Napoli von seinem wertvollen Aktivposten profitieren kann.

Es spielt keine Rolle, in welcher Liga Osimhen sein Handwerk ausübt; die Fußballwettenmärkte sehen ihn immer als einen der, wenn nicht sogar als den Favoriten, um am Ende der Saison Torschützenkönig zu werden. Und Spieler dieses Kalibers, Torjäger auf Elite-Niveau, sind schwer zu finden, vor allem wenn sie erst fünfundzwanzig Jahre alt sind, wie es bei Osimhen der Fall ist.

Nachdem er Napoli in der Saison 2022/23 zum Titel in der Serie A geschossen hat, ist Victor Osimhen zu einem der besten Stürmer des Weltfußballs aufgestiegen. Dieser Erfolg spiegelt die harte Arbeit und klugen Entscheidungen wider, die in Zwanzig Jahre Leidenschaft unter der Führung von Aurelio De Laurentiis mündeten. Durch seine Vision wurde der Verein von der Insolvenz in die Elite des europäischen Fußballs geführt, was sich in den jüngsten Erfolgen wie dem lang ersehnten Scudetto widerspiegelt.

Aus diesem Grund wird Napoli von seinem wertvollen Aktivposten profitieren können. Osimhen hat sich Galatasaray angeschlossen, und es liegt in seinem Interesse, seinen Wert zu beweisen, indem er viele Tore für den Meister der Super Lig schießt. Wenn er das tut, wird er erneut das Interesse der besten europäischen Klubs auf sich ziehen, nur dass er dieses Mal mehr Interessenten haben könnte.

Während PSG und Chelsea als zwei Teams gelten, die in diesem Sommer an Osimhen interessiert sind, werden zweifellos auch Vereine aus anderen europäischen Top-Ligen ihr Interesse bekunden, etwa aus der Bundesliga und La Liga. Auch die Konkurrenz aus der Serie A dürfte an Osimhen interessiert sein, nachdem sie gesehen haben, wie wichtig er für den Titelgewinn von Napoli war.

Napoli könnte seine Chancen ein wenig verschlechtert haben, indem es Osimhen für die Saison auf Leihbasis ziehen ließ, da der Vertrag des Stürmers offiziell im Sommer 2026 ausläuft. Nach einer Saison in der türkischen Super Lig wäre er also mit einer Restlaufzeit von zwölf Monaten nach Italien zurückgekehrt, so dass die Vereine die Ablösesumme herunterhandeln könnten.

Durch die Genehmigung von Osihens vorübergehendem Aufenthalt bei Galatasaray hat sich Napoli jedoch auch eine Option auf eine Vertragsverlängerung des Stürmers bis 2027 gesichert, was bedeutet, dass er zurückkommen könnte, der Verein seinen Vertrag verlängert und wieder alle Karten am Verhandlungstisch in der Hand hält.

Es wurde auch berichtet, dass Osimhen eine feste Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben wird, die bei 75,00 Millionen Euro liegt. Napoli leiht Osimhen also an Galatasaray aus, wo er Tore schießt und den Verein möglicherweise zum dritten Super-Lig-Titel in Folge führt. Dann wird er für viel Geld verkauft, was beweist, dass Napoli immer noch von dieser Situation profitieren kann