Der langjährige deutsche Top-Referee Marco Fritz steigt ab Januar 2025 in die Schiri-Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf. Der 46-Jährige wird Leiter Evaluation, Beobachtungen und Regelauslegung der Schiri GmbH. Das teilte der Verband am Dienstag an. Fritz hatte im Sommer seine Laufbahn als aktiver Unparteiischer beendet.

In seine Aufgaben "fällt vor allem die fachliche Verantwortung für den Bereich der Schiedsrichter-Beobachtungen", hieß es. Dazu gehöre zum Beispiel die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Beobachter. "Um die DFB Schiri GmbH weiter positiv zu entwickeln, ist es nur logisch, solch eine langjährige Erfahrung in Person von Marco einzubauen", sagte Schiedsrichter-Chef Knut Kircher.

"Die fachliche Verantwortung für das Evaluations- und Beobachterwesen zu übernehmen, ist für mich eine Herzensangelegenheit", erklärte Fritz. Der DFB-Schiedsrichter des Jahres 2020 leitete mehr als 200 Bundesligaspiele und stand von 2012 bis 2022 auf der Liste des Weltverband FIFA. Zuletzt war er bei der EM in Deutschland als Video-Assistent im Einsatz.

