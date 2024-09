Antonio Rüdiger trifft gegen den VfB

Foto: www.imago-images.de/www.imago-images.de/SID/IMAGO/Irina R. Hipolito

"Toni" vermisst Toni: Nationalspieler Antonio Rüdiger weint seinem alten Kumpel Toni Kroos so manche Träne nach. "Wir müssen uns erst noch finden, denn wir haben in Toni Kroos einen sehr wichtigen Spieler verloren", sagte der Abwehrspieler von Real Madrid nach dem etwas glücklichen 3:1 (0:0) beim Auftakt des Titelverteidigers in die Champions League gegen den deutschen Vizemeister VfB Stuttgart.

Rüdiger bemängelte den Auftritt der Königlichen - obwohl er es war, der Real mit einem Kopfballtor (83.) gegen seinen Ex-Klub auf die Siegerstraße gebracht hatte. Vor allem der in Fußballrente gegangene Taktgeber Kroos fehlte nach Ansicht Rüdigers: "Das ist nicht leicht zu kompensieren. Seine Qualitäten sind einzigartig."

© 2024 SID