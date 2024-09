Mainz-Trainer Bo Henriksen

Vor dem Dänen-Duell mit Jess Thorup in der Fußball-Bundesliga will Bo Henriksen seinem Landsmann nicht in die Karten spielen. "Diese Woche mussten wir ein bisschen was taktisch machen", begründete der Trainer des FSV Mainz 05 vor dem Punktspiel am Freitag beim FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN) die zurückliegenden Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit: "Ich kenne meinen Kollegen sehr gut. Wenn ich es offen mache, weiß er Bescheid."

Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage warten die Rheinhessen noch auf den ersten Saisonsieg. "Wir sind nicht Barcelona, wir sind Mainz", antwortete Henriksen auf eine Frage nach der Spielweise: "Ich habe keine Angst. Das ist nur Fußball. Aber wir arbeiten dennoch jeden Tag für einen Sieg. Wir brauchen ein wenig Geduld."

Personell kann der Coach in Augsburg aus dem Vollen schöpfen: "Ich denke, dass ich alle Möglichkeiten für die Startelf habe."

