Der australische Fußballnationaltrainer Graham Arnold ist in der entscheidenden Qualifikationsphase zur WM 2026 zurückgetreten. Dies teilte der Verband Football Australia am Freitagmorgen mit. "Nach reiflicher Überlegung glaube ich, dass es Zeit für eine neue Führung ist, um das Team nach vorne zu bringen", sagte Arnold. Der 61-Jährige hatte das Amt im Juli 2018 übernommen und die Socceroos 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar ins Achtelfinale geführt.

Anfang September hatte sein Team mit einem 0:1 gegen Bahrain sowie einem torlosen Remis gegen Indonesien einen Fehlstart in die entscheidende dritte Runde der asiatischen Qualifikation zur WM 2026 hingelegt. "Ich habe nach dem Spiel gegen Indonesien gesagt, dass ich einige Entscheidungen zu treffen habe, und nach reiflicher Überlegung hat mir mein Bauchgefühl gesagt, dass es Zeit für Veränderungen ist", betonte Arnold nun.

Zuvor war der einstige Nationalspieler bereits von 2006 bis 2007 für elf Spiele Interimstrainer seines Heimatlandes, seit 2018 kamen weitere 55 Partien als Chefcoach hinzu. "Der Abschied von Graham Arnold markiert das Ende einer Ära im australischen Fußball", sagte James Johnson, Geschäftsführer von Football Australia: "Unter Grahams Führung haben wir bemerkenswerte Meilensteine erreicht, die den australischen Fußball auf der Weltbühne nach vorne gebracht haben."

