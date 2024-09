Harry Kane bei einem seiner drei Elfmeter gegen Zagreb

Foto: AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

Der Saisonstart des FC Bayern unter Vincent Kompany ist mit fünf Pflichtspielsiegen nacheinander geglückt. Gegen Aufsteiger Holstein Kiel und in der Champions League gegen Dinamo Zagreb traf der Rekordmeister in den beiden vergangenen Partien beeindruckende 15-mal. Nun wartet mit Werder Bremen einer der Lieblingsgegner in Münchens Bundesliga-Geschichte. Am Samstag um 15.30 Uhr kommt es zum 115. Mal zum Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs - Rekord. Die letzten 14 Auswärtsspiele an der Weser hat der FCB allesamt gewonnen.

Weltmeister Verstappen verlor in der WM-Wertung zuletzt immer mehr Boden auf Lando Norris. Der McLaren-Pilot, der mit seinem Team zuletzt sogar die Führung in der Konstrukteurswertung übernommen hat, kann in Singapur weiter an den Niederländer heranrücken und die Spannung im Kampf um die Motorsport-Krone zurückbringen. Den Grundstein dafür muss der Brite ab 15.00 Uhr im Qualifying legen.

© 2024 SID