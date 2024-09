Keine Tore in Turin

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin tritt in der Serie A auf der Stelle. Das Team von Trainer Thiago Motta kam am Samstag gegen die SSC Neapel nur zu einem 0:0 - es war die dritte Nullnummer in der Liga in Serie.

Gleichzeitig ist Juve, am 2. Oktober nächster Champions-League-Gegner von RB Leipzig, weiterhin ungeschlagen, ohne Gegentor und steht bei neun Punkten aus fünf Ligaspielen.

Für Napoli war es derweil der erste Punktverlust nach zuletzt drei Siegen nacheinander. Die Auswahl von Coach Antonio Conte hat einen Zähler mehr als Turin auf dem Konto.

