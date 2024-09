Soll Australien zur WM 2026 führen: Tony Popovic

Foto: AFP/SID/DAVID GRAY

Tony Popovic ist neuer Trainer der australischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Ernennung des 51 Jahre alten ehemaligen Nationalspielers verkündete der Verband Australian Football am Montagmorgen. Am Freitag war Vorgänger Graham Arnold nach einem Fehlstart in die dritte Qualifikationsphase zur WM 2026 mit einem 0:1 gegen Bahrein und einem 0:0 gegen Indonesien zurückgetreten.

"Als Spieler hat Tony unser Land in jeder Altersklasse mit Stolz und Auszeichnung vertreten", sagte Anter Isaac, Vorsitzender von Football Australia, über Popovic, der in seiner aktiven Karriere 59 Spiele für die Socceroos absolvierte. Isaac lobte "seine Liebe zum Detail" und "seine akribische Planung".

"Ich bin mir der großen Verantwortung und der hohen Erwartungen, die mit dieser Position verbunden sind, voll bewusst", erklärte Popovic. Bei seinem Debüt am 10. Oktober gegen das bisher sieglose China und das darauffolgende schwere Auswärtsspiel in Japan steht der neue Trainer bereits unter Druck. Seit 2006 qualifizierten sich die Socceroos für alle fünf WM-Endrunden.

Der frühere Abwehrspieler lief in seiner aktiven Karriere unter anderem als Kapitän von Crystal Palace auf. Als Trainer gewann er mit den Western Sydney Wanderers 2014 den Titel in der asiatischen Champions-League, bis zum Sommer stand er bei Melbourne Victory an der Seitenlinie.

© 2024 SID