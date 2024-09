Gibt die Richtung vor: Granit Xhaka

Foto: IMAGO/Chai v.d. Laage/IMAGO/Chai v.d. Laage/SID/IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Mittelfeldstar Granit Xhaka (31) vom deutschen Meister Bayer Leverkusen geht mit viel Selbstbewusstsein in das Top-Spiel beim Tabellenführer Bayern München. "Wir sind bereit dafür", sagte der Schweizer vor dem Duell (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) bei Sky. Die Werkself wolle den Rekordmeister "genau wie in der letzten Saison ein bisschen ärgern".

Als Bayer-Trainer ist Xabi Alonso gegen seinen Ex-Klub Bayern München noch ungeschlagen, doch unter Neu-Coach Vincent Kompany legten Harry Kane und Co. mit vier Siegen und 16:3 Toren einen Startrekord hin. Das ist natürlich auch Xhaka nicht entgangenen.

"Das ist ein Champions-League-Gegner. So hat der Trainer es uns heute gesagt", meinte er: "Wir wissen natürlich, wie viel Potential die Bayern haben und welche neuen Ideen mit dem neuen Trainer – Vincent Kompany – auch in ihr Spiel kommen. Wir haben ihre Spieler natürlich analysiert und man sieht schon, dass vieles sehr gut funktioniert. Fast jeder Schuss ist ein Tor bei ihnen." Ein Spiel in München gegen die Bayern sei "immer etwas Spezielles", sagte Xhaka: "Und darauf freuen wir uns."

