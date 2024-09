Der ehemalige Union- und FK Austria Wien-Coach Nenad Bjelica (53) kehrt rund vier Monate nach seinem Aus in Berlin auf die Trainerbank zurück und heuert beim kroatischen Traditionsklub Dinamo Zagreb an. Das gab der Champions-League-Teilnehmer bekannt. Bjelica hatte bereits zwischen 2018 und 2020 in Zagreb gearbeitet und folgt auf Sergej Jakirovic, der nach der krachenden 2:9-Niederlage beim FC Bayern in der Königsklasse entlassen worden war.

Hat wieder einen Trainerjob: Nenad Bjelica

Foto: HMB/HMB/SID/Uwe Koch

Bjelica unterschrieb einen "Mehrjahresvertrag", wie der Tabellendritte der kroatischen Liga mitteilte, ohne weitere Details zu nennen. In seiner ersten Amtszeit hatte Bjelica den Traditionsklub zu zwei Meisterschaften geführt. In der laufenden Champions-League-Saison treffen die Kroaten unter anderem noch auf Borussia Dortmund (27. November).

In Berlin war Bjelica auf den langjährigen Erfolgscoach Urs Fischer gefolgt, zwei Tage vor Saisonende und mitten im Abstiegskampf trennten sich die Eisernen von Bjelica. Unter Interimscoach Marco Grote schafften die Köpenicker den Klassenerhalt.

