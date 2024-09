Gehalten! Ann-Katrin Berger im entscheidenden Moment des Bronze-Spiels

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Kathrin Berger bleibt dem US-Team Gotham FC über 2025 hinaus erhalten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, hat Deutschlands Fußballerin des Jahres ihren Vertrag beim amtierenden Meister der National Womens Soccer League bis 2026 verlängert. Die 33-Jährige war im April dieses Jahres vom FC Chelsea zum in der Nähe von New Jersey beheimateten Klub gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis Jahresende mit Option auf Verlängerung unterschrieben.

"Ich genieße die Zeit hier sehr und freue mich auf die Zukunft in diesem Verein", wird Berger in der Mitteilung zitiert: "Das Umfeld ist wirklich besonders. Ich bin glücklich darüber, dass ich hier weiterhin das Beste aus mir herausholen kann."

Berger hatte bei Olympia die angestammte und mittlerweile zurückgetretene Merle Frohms aus dem DFB-Tor verdrängt. Im Turnier avancierte sie zur Elfmeter-Heldin im Viertelfinale gegen Kanada und verhalf den DFB-Frauen im Spiel um Platz drei gegen Spanien durch einen gehaltenen Strafstoß in der Nachspielzeit zu Olympia-Bronze.

Mit neuem Vertrag ausgestattet, kommt es am Wochenende direkt zu einem Duell deutscher Torhüterinnen. Die ehemalige Nationalkeeperin Almuth Schult fordert am Samstag (19.00 Uhr) mit Kansas City Current das Team von Berger.

