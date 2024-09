Emiliano Martinez nach dem WM-Triumph 2022

Foto: AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV

Er kann es nicht lassen: Der argentinische Weltmeister-Torhüter Emiliano Martinez ist unter anderen wegen einer weiteren Jubel-Provokation vom Fußball-Weltverband FIFA für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilten der argentinische Verband AFA und die FIFA am Samstag mit.

Der 32-Jährige von Aston Villa verstieß Anfang September gegen den FIFA-Verhaltenskodex, als er sich ähnlich wie nach dem WM-Triumph 2022 in Katar eine anzügliche Geste mit einer Replik der Copa-America-Trophäe nach dem 3:0 in der WM-Qualifikation gegen Chile erlaubte. Fünf Tage später fiel Martinez erneut negativ auf, als er nach dem 1:2 gegen Kolumbien eine TV-Kamera mit seinen Handschuhen malträtierte.

Der argentinische Verband akzeptierte diese Strafe in einer separaten Erklärung, wollte aber dennoch "seine völlige Ablehnung zum Ausdruck bringen". Martinez verpasst aufgrund der Sperre die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Venezuela am 10. Oktober und gegen Bolivien am 15. Oktober.

© 2024 SID