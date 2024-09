Dino Toppmöllers SGE reist nach Kiel

Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Der Sonntag in der Fußball-Bundesliga steht im Zeichen der Europa-League-Teams. Eintracht Frankfurt tritt ab 15.30 Uhr beim Aufsteiger Holstein Kiel an, die TSG Hoffenheim empfängt zwei Stunden später Werder Bremen zum Abschluss des 5. Spieltags.

Bei der Rad-WM in Zürich stehen zum Abschluss Tour-Champion Tadej Pogacar und Olympiasieger Remco Evenepoel als Favoriten beim Straßenrennen im Fokus. Die Strecke hat es in sich und ist dieses Mal nichts für Sprinter. 273,9 km liegen zwischen Winterthur und der Ziellinie in Zürich, 4470 Höhenmeter stellen sich den Fahrern in den Weg.

Trainer Miroslav Klose will mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga die Trendwende einleiten. Ab 13.30 Uhr ist der Weltmeister von 2014 mit seinem Team bei Hannover 96 zu Gast. Parallel tritt der 1. FC Köln gegen den Karlsruher SC an, Hertha BSC spielt gegen die SV Elversberg.

Der 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Frauen hat ein echtes Topspiel zu bieten. DFB-Pokalsieger und Vizemeister VfL Wolfsburg muss ab 17.00 Uhr auswärts bei Eintracht Frankfurt bestehen, beide Klubs haben bislang sieben Punkte gesammelt. Zuvor gastiert der seit 42 Ligaspielen ungeschlagene Meister FC Bayern ab 14.00 Uhr bei Werder Bremen.

© 2024 SID