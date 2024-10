Karazor will für die Türkei spielen

Atakan Karazor vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart will künftig für die türkische Nationalmannschaft auflaufen. "Ich habe mich mehr oder weniger schon entschieden. Es ist für mich eine ganz klar sportliche Sache. Ich höre immer wieder Herzensangelegenheit, aber es ist rein sportlich", sagte der Kapitän der Schwaben nach dem 1:1 (1:1) in der Champions League gegen Sparta Prag. Karazor könnte auch für die deutsche Auswahl spielen.

Die Entscheidung soll nach einem Gespräch mit dem Verbandspräsidenten Ibrahim Haciosmanoglu und Sportdirektor Ceyhun Kazanci gefallen sein. Dies hatte Sky zuletzt berichtet. Die Türkei trifft in der Nations League am 11. Oktober auf Montenegro, drei Tage später wartet ein Auswärtsspiel in Island. Der Kader soll am Freitag bekannt gegeben werden.

