Brehme-Trikot kommt ins Fußballmuseum

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund hat sich eines der bedeutendsten Trikots der DFB-Geschichte gesichert. Das Dress von Andreas Brehme aus dem WM-Finale 1990 wurde aus Argentinien zurückgeholt. Das Museum hat das Trikot mit der Nummer 3 von dem Sammler Yael Rodriguez erworben. Zum Preis machten die Verantwortlichen keine Angabe.

Der im Februar gestorbene Brehme verwandelte in diesem Trikot am 8. Juli 1990 in Rom den Elfmeter zum 1:0 gegen Argentinien um Superstar Diego Maradona. Durch den Erwerb ist die Reihe der Trikots aller deutschen Siegtorschützen in WM-Endspielen komplett. Auch die Original-Trikots von Helmut Rahn (1954), Gerd Müller (1974) und Mario Götze (2014) werden im Museum ausgestellt. Das Brehme-Trikot wird erstmals vom 12. bis 27. Oktober in einer Sondervitrine gezeigt.

