Pochettino feiert im Oktober sein Debüt als US-Coach

Mauricio Pochettino hat seinen ersten Kader als Fußball-Nationaltrainer der USA nominiert. Mit Joe Scally von Borussia Mönchengladbach befindet sich auch ein Bundesliga-Profi im Aufgebot für die anstehenden Länderspiele in Austin/Texas gegen Panama am 12. Oktober (Ortszeit) und drei Tage später in Mexiko.

Zudem berief Pochettino, der gegen Panama sein Debüt feiern wird, auch den früheren Düsseldorfer Torhüter Zack Steffen (Colorado Rapids) und Mittelfeldspieler Gianluca Busio (FC Venedig) in seinen Kader. Die beiden Rückkehrer wurden wie Celtic-Verteidiger Auston Trusty erstmals für das Jahr 2024 berufen.

Pochettino, der Tottenham Hotspur 2019 ins Champions-League-Finale geführt hatte und zuletzt beim FC Chelsea tätig war, war im September auf Gregg Berhalter gefolgt. Dem 51-Jährigen, der sechs Jahre das Team betreut hatte, wurden die schwachen Vorstellungen der Gastgeber bei der Copa America zum Verhängnis. Dort war die USA bereits in der Gruppenphase gescheitert.

