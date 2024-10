Messi (M.) feiert den nächsten Sieg

Weltfußballer Lionel Messi ist mit seinem Klub Inter Miami auf der Jagd nach Bestmarken in der Major League Soccer (MLS). Der Klub aus Florida, der sich bereits den Titel Supporters' Shield als bestes Team der Hauptrunde gesichert hat, steht nach dem 1:0 (0:0) beim Toronto FC vor einem Punkterekord in der nordamerikanischen Liga.

Mit einem Sieg am letzten Spieltag vor den Play-offs gegen den bisherigen Rekordhalter New England Revolution (19. Oktober) kann sich Miami in den Geschichtsbüchern der MLS verewigen. Bisher hat Inter 71 Punkte gesammelt, New England gelangen vor drei Jahren 73 Punkte.

"Wir würden alle lügen, wenn wir sagen würden, dass das egal ist. Jetzt, da wir vor unseren Fans um etwas spielen können, wäre das ein schöner Abschluss dieser Rekordsaison", sagte der gebürtige Franke Julian Gressel, der anders als Messi in Toronto in der Startelf gestanden hatte. Messi (37) kam erst nach einer Stunde ins Spiel, den Siegtreffer erzielte Leonardo Campana in der Nachspielzeit.

