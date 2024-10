Bibiana Steinhaus-Webb steigt bei der FIFA ein

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die frühere deutsche Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb übernimmt beim Weltverband FIFA die Leitung der Frauenabteilung der "Schiedsrichtersubdivision". In dieser Funktion solle sie sich um "die Entwicklung des Frauenschiedsrichterwesens auf allen Stufen zusammen mit den FIFA-Mitgliedsverbänden und den Konföderationen" kümmern, hieß es in einer Pressemitteilung der FIFA am Montag.

Sie wolle zur "kontinuierlichen Förderung des Frauenschiedsrichterwesens beitragen. Die FIFA setzt sich seit Langem dafür ein, das Schiedsrichterwesen als festen Bestandteil des Fußballs auf die nächste Stufe zu hieven", sagte Steinhaus-Webb. Sie fühle sich "sehr geehrt, meine Erfahrung einzubringen und Schiedsrichterinnen weltweit zu unterstützen."

Die 45-Jährige bringe "herausragender Erfahrung als Wegbereiterin im Fußball" und "tiefes Verständnis der aktuellen Herausforderungen der Schiedsrichterinnen" mit, sagte Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission. Mit Steinhaus-Webbs Hilfe "können wir die nächste Generation weiblicher Elite-Spieloffizieller ausbilden."

© 2024 SID