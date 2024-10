Teile der Ausstellung "Diego Vive"

Foto: AFP/SID/JOSEP LAGO

Diego Maradona erwacht in einer immersiven Ausstellung in Barcelona wieder zum Leben. Besucher der Attraktion "Diego Vive" ("Diego lebt") werden für die nächsten beiden Monate in einer 2000 Quadratmeter großen Ausstellung von einem Hologramm des jungen Maradona im Trikot der Boca Juniors begrüßt.

"Wenn man hier ist, spürt man wieder, dass Diego neben einem ist, und darum geht es, ihn zu spüren", sagte Avelino Tamargo, einer der Schöpfer der Wanderausstellung, die zuvor bereits in Neapel und Tel Aviv war.

Besucher können einen Elfmeter oder das Tor der "Hand Gottes" im WM-Viertelfinale gegen England 1986 nachstellen sowie eine Auswahl an Fotos, eine immersive Videoshow und eine Rekonstruktion seines Elternhauses in der Elendsviertel Villa Fiorito am Stadtrand von Buenos Aires begutachten.

Erst zuletzt hatte ein argentinisches Gericht entschieden, das in die argentinische Hauptstadt die sterblichen Überreste Maradonas in ein eigens errichtetes Mausoleum namens "M10 Memorial" überführt werden sollen.

Maradona war im November 2020 drei Wochen nach einer Gehirnoperation wegen Blutgerinnseln im Alter von 60 Jahren gestorben, laut offizieller Angaben an den Folgen eines Herzinfarktes. Seinem Leibarzt Leopoldo Luque sowie sieben weiteren medizinischen Fachkräften wird jedoch vorgeworfen, Maradona "rücksichtslos" und "unzulänglich" behandelt zu haben. Der Hauptprozess ist für März 2025 terminiert, den Angeklagten drohen bei Verurteilung zwischen acht und 25 Jahren Haft.

© 2024 SID