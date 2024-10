Es ist wahrlich ein Transfer-Hammer! Jürgen Klopp kehrt mit einem Knalleffekt auf die Fußball-Bühne zurück. Der 57-Jährige wird bei Red Bull als Head of Global Soccer übernehmen. Klopp übernimmt das Amt zum 1. Januar 2025 und wird in seiner Funktion die weltweiten Aktivitäten des Konzerns im Fußball verantworten. Red Bull betreibt neben den Klubs in Leipzig und Salzburg unter anderem auch Teams in New York, Brasilien und Japan. Der Startrainer soll einen Vierjahresvertrag unterzeichnen.

Jürgen Klopp, hier bei seinem Abschied aus Liverpool

Foto: AFP/SID/PAUL ELLIS

Jürgen Klopp, Globaler Leiter für Fußball bei Red Bull, erklärt:

„Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen. Die Rolle hat sich zwar geändert, aber meine Leidenschaft für Fußball und die Menschen, die das Spiel ausmachen, hat das nicht. Indem ich mich auf globaler Ebene Red Bull anschließe, möchte ich das unglaubliche Fußballtalent, das wir zur Verfügung haben, entwickeln, verbessern und unterstützen. Es gibt viele Wege, dies zu tun, von der Nutzung des Spitzenwissens und der Erfahrung, die Red Bull besitzt, bis hin zum Lernen aus anderen Sportarten und Branchen. Gemeinsam können wir entdecken, was möglich ist. Ich sehe meine Rolle hauptsächlich als Mentor für die Trainer und das Management der Red Bull Clubs, aber letztendlich bin ich ein Teil einer Organisation, die einzigartig, innovativ und zukunftsorientiert ist. Wie ich schon sagte, könnte mich das nicht mehr begeistern.“



Oliver Mintzlaff, CEO Corporate Projects and Investments bei Red Bull, sagt:

„Wir sind sehr stolz auf diese herausragende und sicherlich stärkste Verpflichtung in der Fußballgeschichte von Red Bull. Jürgen Klopp ist eine der größten und einflussreichsten Persönlichkeiten im Weltfußball, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und Charisma. In seiner Rolle als Leiter für Fußball wird er ein Game Changer für unser Engagement im internationalen Fußball und dessen kontinuierliche Entwicklung sein. Wir erhoffen uns wertvolle und entscheidende Impulse in Schlüsselbereichen, um die Clubs sowohl kollektiv als auch individuell weiterzuentwickeln.“



Jürgen Klopp wird Mitte Januar 2025 auf einer Pressekonferenz offiziell als Globaler Leiter für Fußball vorgestellt, nachdem er am 1. Januar die Rolle übernommen hat. Das genaue Datum und die Uhrzeit des Ereignisses werden im Voraus bekannt gegeben.

Klopp hatte sich im vergangenen Mai nach knapp neun erfolgreichen Jahren beim FC Liverpool verabschiedet, zuvor hatte er Borussia Dortmund und den FSV Mainz 05 trainiert. Nach dem Abschied aus Liverpool hatte er eine Pause vom Klubfußball angekündigt - in seiner neuen Rolle würde er für Red Bull nun nicht im Tagesgeschäft arbeiten. Treibende Kraft hinter dem Coup für den Konzern soll Oliver Mintzlaff sein, lange Jahre in leitender Tätigkeit bei RB Leipzig tätig und mittlerweile verantwortlich für Red Bulls Sport-Projekte.

© 2024 SID