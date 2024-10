Wagner (l.) und Klopp sind gut befreundet

Der deutsche Fußballtrainer David Wagner hat die Entscheidung seines Freundes Jürgen Klopp für ein Engagement bei Red Bull mit deutlichen Worten verteidigt. Klopp sei "dadurch weder ein schlechterer noch ein besserer Mensch und auch kein schlechterer Trainer. Das, was er erreicht hat, bleibt weiterhin im gleichen Licht", sagte Wagner gegenüber Sport1. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Klopp ab 1. Januar Head of Global Soccer bei Red Bull wird.

Auch Kritik, die von Fans in Sozialen Netzwerken zahlreich hervorgebracht wurde, wies Wagner entschieden zurück. Zwar könne er "diejenigen verstehen, die sich vielleicht etwas anderes von ihm gewünscht hätten", gleichzeitig verurteile Wagner aber "jeden, der Kloppo für diese Entscheidung kritisiert. Da wird mir schlecht."

Klopps Trauzeuge Wagner, ehemaliger Trainer von Schalke 04, hält es außerdem "für relativ wahrscheinlich", dass der ehemalige Teammanager des FC Liverpool und Meistertrainer von Borussia Dortmund keine Stelle als Trainer mehr annehmen wird: "Aber im Fußball gibt es zig verschiedene Konstellationen."

