Michael Olise war bereits ein Starspieler für Crystal Palace in der Premier League, aber er war schon immer dazu bestimmt, in einem größeren Verein groß herauszukommen. Während die meisten EPL-Topklubs versuchten, ihn zu bekommen, konnten sie die Verlockung eines europäischen Giganten wie Bayern München nicht ausschlagen.

Foto von dominik hofbauer auf Unsplash

Es war ein fantastischer Schritt für Olise, denn er war der Ausgangspunkt auf dem rechten Flügel für den erfolgreichsten deutschen Verein in der Fußballgeschichte. Sein Leben bei Bayern hätte nicht besser beginnen können als in dieser Saison, in der er seinen Platz als einer der besten Spieler gefestigt hat.

Olise hat eine nie dagewesene Kreativität an den Tag gelegt

Bei Palace war Olise bereits überragend, denn er bildete eine starke Partnerschaft mit Eberechi Eze, die das Team zu einem regelmäßigen EPL-Team im Mittelfeld machte. Bei Bayern war er erstaunlich, weil Trainer Vincent Kompany ihm die nötige Freiheit ließ. Diese Art von Freiheit hat ihn zu einem so fantastischen Spieler für die Bayern gemacht.

In allen Wettbewerben hat Olise fünf Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben. Das sind nur sieben Spiele insgesamt, er hat also mehr Torvorlagen als Spiele absolviert. Mit Michaels Beiträgen ist Bayern eine Top-Wahl für Wetten auf Plattformen wie stake deutsch casino.

Er ist eine Bereicherung für Leroy Sané auf der rechten Außenbahn, denn Olise ist ein kontrollierter Spieler mit immenser Technik am Ball. Sané ist eher ein Flügelstürmer, der das Tempo des Spiels kontrolliert, und er hat diesen magischen linken Fuß, mit dem er den Ball mit Flanken in den Strafraum lenken kann.

Harry Kanes Gedanken zum Durchbruch von Olise bei Bayern

Der Spieler, der am meisten vom Zusammenspiel mit Olise profitiert hat, ist Harry Kane. Der englische Stürmer hat sich seit seinem Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2023 hervorragend entwickelt, aber auch sein Zusammenspiel mit Olise war hervorragend. Ein kreativer Flügelstürmer wie der frühere Palace-Stürmer ist sehr angenehm, weil er uneigennützig spielt.

Kane hat die Zeit, in der er mit Michael zusammenspielte, sehr genossen, was sich in den Ergebnissen der Bayern in den letzten Wochen widerspiegelt.

Der englische Kapitän sagte: „Er ist ein fantastischer Spieler und ein wirklich guter Kerl, er genießt seine Zeit hier in München. Und was für eine Leistung - er hat zweimal getroffen und zwei Vorlagen gegeben, er war eine ständige Gefahr. Er will seine Zahlen erhöhen, er will Tore, er will Vorlagen“.

Olise gehört zur Elite der Rechtsverteidiger

Nachdem Olise in der Saison 2024/25 großartige Leistungen gezeigt hat, gehört er nun zur Elite der Rechtsverteidiger. Auf der Rechtsaußenposition gibt es viele talentierte Spieler, und Olise hat es geschafft, einer von ihnen zu werden.

Namen wie Mohamed Salah, Bukayo Saka und Lamine Yamal waren für die meisten Menschen rund um die UEFA-Europameisterschaft die Top drei, aber die Vereinssaison war für Olise hervorragend, denn er hat extrem gut gespielt. Die Zeit bei den Bayern und in der französischen Olympia-Mannschaft hat ihm das Selbstvertrauen gegeben, sich als Rechtsaußen zu profilieren.

Bayern kann in Deutschland und Europa ganz oben mitspielen

Mit Olise als einem der Starspieler haben die Bayern die Chance, sich in der Bundesliga und anderen deutschen Pokalwettbewerben zu profilieren. Gleichzeitig sollten Sie auch die Chancen der Bayern in der Champions League prüfen, wenn Sie die stake einzahlungsmöglichkeiten in Betracht ziehen und eine Wette platzieren.

Olise verdient viel von der Liebe, die er von den Fans erhält, und Bayern wird trotz einiger Fehltritte, die sie haben könnten, weiter wachsen. Einen großartigen Flügelspieler wie Michael zu haben, kann ihnen helfen, andere Höhen zu erreichen.