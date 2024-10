Bundestrainer Julian Nagelsmann

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Für den neunmaligen Nationaltorhüter Bernd Leno gibt es unter Julian Nagelsmann wohl keine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Ich habe immer gesagt: Ich mache die Tür nicht zu. Aber sie ist auch nicht weiter aufgegangen", sagte der Bundestrainer am Donnerstag in Zenica bestimmt.

Leno (32) hatte für die Nations-League-Spiele am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien und Herzegowina sowie am Montag in München gegen die Niederlande nach einem Gespräch mit Nagelsmann abgesagt, weil er sich nicht auf die Bank setzen wollte. "Er hat von mir eine sehr interessante Perspektive aufgezeigt bekommen, aber eher mittelfristig als kurzfristig", sagte Nagelsmann und fügte leicht säuerlich an: "Am Ende muss es jeder selbst wissen, wie er es gestalten möchte."

Die Tür für Leno, führte Nagelsmann aus, könne nur noch einmal "weiter aufgehen, wenn er herausragend spielt und die anderen nicht herausragend spielen". Nach der Verletzung von Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen wird gegen Bosnien der Stuttgarter Alexander Nübel debütieren, gegen Oranje darf Oliver Baumann aus Hoffenheim ran. Als dritter Keeper ist Janis Blaswich aus Salzburg im Kader dabei.

Auch einen kleinen Seitenhieb auf die verschiedenen Experten, die Lenos Absage vorschnell öffentlich beurteilt hatten, konnte sich Nagelsmann nicht verkneifen. "Es zeigt sich wieder: Es ist immer gut, wenn man die Hintergründe weiß, bevor man alles erzählt in der Zeitung."

© 2024 SID