Vor dem Abschiedsspiel von Lukas Podolski in Köln ist ein polnischer Fan niedergestochen worden. Der 32-Jährige sei mit seinen Bekannten in der Innenstadt in einen Streit mit einer entgegenkommenden Gruppe geraten, "in dessen Verlauf ein noch unbekannter Täter ihm mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch stach". Dies teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der Anhänger werde "zur Stunde notoperiert".

Er sei auf dem Weg zum Kölner Dom gewesen, von wo der Fan-Marsch zum Müngersdorfer Stadion starten sollte, hieß es. Polizisten nahmen einen mutmaßliche Tatbeteiligten im Alter von 17 Jahren mit Blutanhaftungen fest. Die Fahndung nach dem Täter läuft laut Polizeiangaben. Die Spurensuche sowie die Suche nach der Tatwaffe dauere zudem an.

Eine Stunde nach dem Angriff kam es außerdem zu einem "Tumult" vor dem Dom, schrieb die Polizei: "Aus der Gruppe von mehreren hundert Fußballanhängern wurden die Polizistinnen und Polizisten sowie filmende Touristen mit Steinen und Flaschen beworfen". Dabei seien neun Beamte verletzt worden, zwei konnten "ihren Dienst nicht mehr fortsetzen". Durch "Einsatz von Schlagstöcken und Reizgas" hätten die Beamten die Angriffe beendet. Der Fan-Marsch wurde daraufhin untersagt.

Zahlreiche Fans von Podolskis Verein Gornik Zabrze befinden sich wegen des Abschiedsspiels am Donnerstagabend (20.45 Uhr) in Köln. Zahlreiche Weggefährten und auch die ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw sowie Hansi Flick sind bei der Partie vor Ort.

