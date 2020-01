Coupe de la Ligue: Paris Saint-Germain - St. Etienne 6:1 | DAZN Highlights [Video]

Details Donnerstag, 09. Januar 2020 09:47

Paris Saint Germain trat gegen AS St. Etienne mit der vollen Kapelle an um sich die nächste Runde im Ligapokal zu sichern. Mauro Icardi legte auch nach drei Minuten mit dem Toreschießen los. Neymar erhöhte erst in Minute 39 auf 2:0. Davor sah St. Etiennes Wesley Fofana (31.) die Gelb-Rote Karte. Noch vor der Pause fiel das wohl kurioseste Tor des Abends. Ein "Flipper-Eigentor" über vier Stationen führte zum 3:0 (44.). Auch nach dem Seitenwechsel ließ PSG nichts anbrennen und Icardi legte noch zwei Treffer (49., 57.) nach. Kylian Mbappe erzielte das 6:0 nach 67 Minuten und sorgte beinahe für ein zweites Highlight des Abends, als er aus gut 18 Metern einen Rabona-Schuss nur knapp neben das Tor setzte. Der Ehrentreffer der Gäste fiel nach einem Penalty von Johan Cabaye (71.), der selbst noch den Nachschuss versenken konnte. PSG steht souverän im Ligapokal-Halbfinale.

Mbappe erzielte das 6:0

Ligue 1 live

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten