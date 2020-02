Ligue 1: Amiens - PSG 4:4 | DAZN Highlights [Video]

Details Sonntag, 16. Februar 2020 11:01

Was für ein spektakuläres Match zwischen dem Tabellenvorletzten und dem Leader der französischen Ligue 1. Die Gäste aus Paris kamen in Halbzeit eins schon richtig unter die Räder. Die Gastgeber aus Amiens führten durch Tore von Guirassy (5.), Kakuta (29.) und Diabaté (40.) bereits mit 3:0. Vor der Pause konnte Ander Herrera (45.) noch auf 3:1 verkürzen. Nach dem Seitenwechsel drehte PSG das Spiel binnen 14 Minuten auf 3:4. In der Schlussminute sorgte dann Guirassy (90.) mit seinem zweiten Treffer für den Schock bei Thomas Tuchels Team und fixierte den Endstand von 4:4.

Thomas Tuchel traute seinen Augen nicht

