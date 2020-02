Zurück zu Ligue 1 Biss unter der Gürtellinie: Französischer Amateurfußballer für fünf Jahre gesperrt Details Mittwoch, 19. Februar 2020 06:35 Ein französischer Amateurfußballer ist wegen eines höchst kuriosen Übergriffes für fünf Jahre gesperrt worden. Nach der Partie zwischen den unterklassigen Teams aus Terville und Soetrich kam es laut Medienberichten zu einem Handgemenge zwischen zwei Spielern. Ein weiterer Akteur aus Terville kam dazu, um zu deeskalieren - der Spieler aus Soetrich biss dem Streitschlichter daraufhin in den Penis. Jetzt Fußballreise buchen! Regionaler Verband sperrt Spieler nach Bissattacke Das Opfer musste mit zehn Stichen genäht werden und konnte aufgrund der Verletzung vier Tage lang nicht zur Arbeit erscheinen, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf lokale Medien. Der Spieler wurde ebenfalls gesperrt, er muss insgesamt sechs Monate aussetzen. Der Vorfall soll sich bereits im vergangenen November zugetragen haben. Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände hatten sich der Verantwortlichen jedoch mehr Zeit genommen, um alles korrekt aufzuarbeiten. Dafür sei eigenes ein Experte hinzugezogen worden, sagte Emmanuel Saling vom regionalen Fußballverband. SID DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten Details Weiter

