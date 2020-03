Frankreich: Zwei Spieler des Zweitligisten Troyes positiv auf Coronavirus getestet

Details Samstag, 14. März 2020 10:15

Zwei Spieler des französischen Fußball-Zweitligisten ES Troyes sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Klub mit. Es handelt sich um einen Spieler der ersten Mannschaft und einen Akteur des Nachwuchsteams. Jetzt Fußballreise buchen!

ES Troyes steht unter medizinischer Oberaufsicht

Die beiden Spieler wurden nach Vereinsangaben sofort nach Hause geschickt und unter Quarantäne gestellt, alle Klubangehörige stehen unter "medizinischer Oberaufsicht".

Bereits am Freitagmittag hatte die Liga LFP den Spielbetrieb in Ligue 1 und Ligue 2 bis auf Weiteres ausgesetzt. In Deutschland sind der Paderborner Bundesliga-Profi Luca Kilian (20) und die Hannoveraner Zweitliga-Spieler Timo Hübers (23) und Jannes Horn (23) ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden.

SID

