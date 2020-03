PSG stellt Trainingsbetrieb ein

Details Sonntag, 15. März 2020 19:30

Die Aussetzung des Trainings tritt am Montag in Kraft

In Frankreich ist das öffentliche Leben nach mehreren Anordnungen der Regierung fast zum Erliegen gekommen. Restaurants, Bars und Cafes sollen schließen, auch die meisten Geschäfte werden dicht gemacht. Der Spielbetrieb in der Ligue 1 steht wie in fast allen europäischen Ligen still. Das letzte Pflichtspiel für PSG war das 2:0 im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Borussia Dortmund am vergangenen Mittwoch.

SID

