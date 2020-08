Der französische Fußball-Traditionsklub HSC Montpellier beklagt knapp drei Wochen vor dem Saisonstart in der Ligue 1 einen weiteren Coronafall in seinen Reihen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde ein weiterer Spieler positiv auf COVID-19 getestet. Die Südfranzosen stellten daraufhin erst einmal alle Teamaktivitäten in der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit ein, auch das für Mittwoch geplante Testspiel gegen Olympique Marseille wurde "aus gesundheitlichen Gründen" abgesagt.

Fünfter Coronafall beim HSC Montpellier

Bis Freitag sollen sich alle Spieler umfangreichen Tests unterziehen, ehe der Trainingsbetrieb wieder normal aufgenommen werden soll. Der nicht näher benannte aktuell erkrankte Profi ist bereits der fünfte Coronafall im Lager des HSC. Mittelfeldspieler Junior Samba hatte wegen einer Infektion Ende April zwischenzeitlich sogar ins künstliche Koma versetzt werden müssen.

SID