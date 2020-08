Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bangt vor den deutsch-französischen Halbfinals in der Champions League offenbar um das gute Verhältnis zur Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er hoffe, twitterte Macron mit einem Schuss Humor, "dass sie es mir nicht übel nehmen wird, wenn ich Paris und Lyon unterstützen werde".

Unterstützt die französischen Teams: Emmanuel Macron

Am Dienstag trifft zunächst RB Leipzig auf Paris St. Germain, einen Tag später kämpfen Bayern München und Olympique Lyon um den Finaleinzug. Erstmals in der Geschichte der Champions League stehen nur deutsche und französische Mannschaften in der Vorschlussrunde.

"Frankreich und Deutschland - in Brüssel und auf dem Spielfeld die Motoren von Europa", twitterte Macron zudem.

SID