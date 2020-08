Das für kommenden Freitag angesetzte Eröffnungsspiel der französischen Fußball-Liga Ligue 1 zwischen Olympique Marseille und AS St. Etienne ist wegen mehrerer positiver Coronafälle bei Marseille abgesagt worden. Das bestätigte der Ligaverband am Dienstag. Die Partie soll am 16. oder 17. September nachgeholt werden.

Drei positive Coronafälle bei Olympique Marseille

Zuvor hatten sich bei OM die drei am Sonntag aufgetretenen Coronafälle im direkten Umfeld der Mannschaft durch Nachtests bestätigt. Bereits zuvor war ein Mitarbeiter von Marseille positiv auf Corona getestet worden, daraufhin war schon das für vergangenen Freitag gegen den VfB Stuttgart angesetzte Testspiel gestrichen worden.

Nach dem Abbruch der vergangenen Spielzeit startet die Ligue 1 am Wochenende als erste europäische Topliga in die Saison 2020/21.

SID