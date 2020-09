Titelverteidiger Paris St. Germain kommt in der französischen Ligue 1 in Schwung. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam bei OGC Nizza zu einem 3:0 (2:0)-Erfolg und hat nach den beiden Auftaktpleiten nun sechs Punkte nach vier Spielen auf dem Konto.

Ligue 1: Paris St. Germain bezwingt OGC Nizza 3:0

Kylian Mbappe (38., Foulelfmeter), Angel Di Maria (45.+1) und Marquinhos (66.) trafen für den Champions-League-Finalisten, bei dem Julian Draxler in der Startelf stand. Der Fußball-Nationalspieler hatte mit seinem Tor in der Nachspielzeit gegen den FC Metz (1:0) am vergangenen Mittwoch für den ersten Saisonsieg gesorgt.

Ohne den gesperrten Topstar Neymar stand Mbappe in Nizza im Mittelpunkt. Der französische Weltmeister kehrte nach überstandener COVID-19-Infektion zurück und lieferte eine starke Leistung ab. Den von ihm verwandelten Elfmeter holte er selber heraus, vor dem zweiten Treffer von Di Maria hielt Torhüter Walter Benitez seinen Schuss nicht fest.

SID