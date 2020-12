Nächste Trainerentlassung in Frankreich in der Ligue 1: Der FC Nantes hat sich mit sofortiger Wirkung von Christian Gourcuff (65) getrennt. Das gab der Tabellen-14. am Dienstag bekannt, nachdem Nantes zuvor am Wochenende 0:4 gegen Racing Straßburg verloren hatte.

Christian Gourcuff ist nicht mehr Trainer von Nantes

Gourcuff war in Nantes, zuletzt 2001 französischer Meister, der 14. Trainer in den vergangenen 14 Jahren. Erst vier Tage zuvor hatte der ehemalige Welt - und Europameister Patrick Vieira bei OGC Nizza gehen müssen.

SID