Trainer Julien Stephan vom französischen Fußball-Erstligisten Stade Rennes hat am Montag seinen Rücktritt erklärt. Der 40-Jährige war seit Dezember 2018 in Rennes tätig gewesen. Damals war er jüngster Coach in der Ligue 1.

Julien Stephan nicht mehr Trainer bei Rennes

Am vergangenen Freitag hatte Stade zu Hause gegen OGC Nizza 1:2 verloren und belegt mit 38 Punkten den neunten Tabellenplatz. Als Interimstrainer amtiert der bisherige Assistent Philippe Bizeul.

SID