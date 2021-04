Titelverteidiger Paris St. Germain hat das Spitzenspiel um die französische Fußball-Meisterschaft und die Tabellenführung verloren. Gegen den OSC Lille unterlag das Team mit den Nationalspielern Thilo Kehrer und Julian Draxler 0:1 (0:1) und musste den Gegner vorbeiziehen lassen. Für den Champions-League-Gegner von Bayern München im Viertelfinale war es die dritte Heimniederlage in Folge in der Ligue 1.

Paris verliert Spitzenspiel gegen den OSC Lille

Jonathan David erzielte das entscheidende Tor für die Gäste bereits in der 20. Minute. Superstar Neymar sah in der Schlussphase nach einem Gerangel die Gelb-Rote Karte (90.), ebenso wie sein Gegenüber Tiago Djalo (90.+1).

Lille setzte sich drei Punkte von PSG ab, die AS Monaco ist nach dem 4:0 (0:0) mit einem Tor von Kevin Volland gegen den FC Metz mit einem Zähler Rückstand auf Paris Tabellendritter. Kehrer stand nach auskurierten Adduktorenbeschwerden erstmals seit dem 27. Februar wieder in einem Ligaspiel in der Startelf, Draxler wurde in der 64. Minute eingewechselt.

SID