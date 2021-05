Ex-Nationalspieler Kevin Volland hat mit dem französischen Fußball-Spitzenklub AS Monaco einen immens wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann am Sonntag bei Stade Reims mit 1:0 (1:0) und verteidigte damit den dritten Platz der Ligue 1 knapp vor Konkurrent Olympique Lyon, gegen den Monaco eine Woche zuvor verloren hatte (2:3). Eliot Matazo (20.) traf entscheidend, Monacos Vorsprung beträgt einen Punkt.

Nur Rang drei berechtigt noch zur Teilnahme an der Qualifikation zur Königsklasse, als Vierter würde Monaco in der Europa League starten. Zwei Spieltage vor Saisonschluss hat das Kovac-Team keine realistischen Chancen mehr auf den Titel, Spitzenreiter OSC Lille (79 Punkte) hat fünf Zähler Vorsprung. Meister Paris St. Germain (75) liegt als Zweiter vorerst nur einen Punkt vor Monaco, spielt aber am Sonntagabend (21.00 Uhr/DAZN) noch bei Stade Rennes.

SID