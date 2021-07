Trainer Niko Kovac hat maßgeblich dazu beigetragen, dass U21-Fußball-Europameister Ismail Jakobs vom Bundesligisten 1. FC Köln zur AS Monaco in die Ligue 1 gewechselt ist. "Er und Sportdirektor Paul Mitchell, der zuvor bei Leipzig gearbeitet hat, haben mir das ganze Projekt genau vorgestellt und mich sofort überzeugt. Ich war vom ersten Moment an total begeistert", sagte der 21-Jährige im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Laut Jakobs hatte Kovac großen Anteil an dem Wechsel (Foto: SID)

Der Ex-Bayern- und Frankfurt-Coach habe ihm "genau gesagt, wie er mit mir plant. Hoffentlich schaffen wir Anfang August die Qualifikation für die Champions League – dann würde für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen", so Jakobs. In Kevin Volland und dem ebenfalls neuverpflichteten Torwart Alexander Nübel - von Bayern München ausgeliehen - stehen zwei weitere deutsche Profis bei den Monegassen unter Vertrag.

"Natürlich ist es ein Vorteil, wenn weitere Teamkollegen deutsch sprechen. Aber ich lerne auch schon fleißig Französisch", äußerte Jakobs. Er freue sich "riesig auf die Arbeit mit Niko Kovac, ich werde viel lernen und mich weiterentwickeln können, deshalb mache ich ja diesen Schritt. Bedenken habe ich keine."

Jakobs erhielt im Fürstentum einen Vertrag bis 30. Juni 2026, die Ablösesumme soll bis zu acht Millionen Euro betragen. Aufgrund des Transfers nach Monaco verzichtete der U21-EM-Champion auf eine Teilnahme am olympischen Fußballturnier in Japan.

SID