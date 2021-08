Frankreichs Champions-League-Teilnehmer AS Monaco hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Am dritten Spieltag verlor das Team von Trainer Niko Kovac, angetreten mit Torwart Alexander Nübel in der Start-Elf, gegen den RC Lens mit 0:2 (0:0).

Fehlstart für Trainer Niko Kovac und die AS Monaco (Foto: SID)

Der Kameruner Ignatius Ganago (51.) war nach einem herrlichen Sololauf zum 1:0 erfolgreich, Simon Bokote Banza (90.+5) traf zum Endstand. Gästespieler Cheick Oumar Doucoure (60.) erhielt nach einem Foulspiel die Rote Karte. In der 86. Minute sah auch Monacos Aleksander Golowin den roten Karton.

Nationalspieler Kevin Volland stand ebenso wie U21-Europameister Ismail Jakobs nicht in Monacos Startformation. Der Ex-Leverkusener und -Hoffenheimer Volland wurde in der 63. Minute eingewechselt. Nach drei Spielen hat das Kovac-Team nur einen Zähler auf dem Konto.

