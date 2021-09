Nach Dayot Upamecano (22) wird auch Corentin Tolisso (27) von Rekordmeister Bayern München verletzungsbedingt nicht an den WM-Qualifikationsspielen der französischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen. Wie der Verband FFF am Mittwoch mitteilte, zog sich Tolisso eine "muskuläre Verletzung in der linken Wade" zu. Upamecano hatte sich gegen Hertha BSC (5:0) am rechten Oberschenkel verletzt.

Corentin Tolisso kann nicht an der WM-Quali teilnehmen (Foto: SID)

Neben Tolisso musste auch Chelseas Superstar N'Golo Kante abreisen. Der Mittelfeldmotor habe sich laut Mitteilung noch nicht ausreichend von einer Knöchelverletzung erholt. Für Tolisso und Kante wurden der frühere Hertha-Profi Mateo Guendouzi und Adrien Rabiot von Juventus Turin nachnominiert.

Weltmeister Frankreich trifft am Mittwoch (20.45 Uhr) auf Bosnien und Herzegowina. Weitere Gegner in der WM-Qualifikation sind die Ukraine (4. September) und Finnland (7. September).

SID