Die Fans von Paris St. Germain dürfen am Sonntag nicht zum Spitzenspiel in der französischen Fußball-Liga bei Olympique Marseille anreisen. Von Samstag Mitternacht bis Sonntag Mitternacht ist "die individuelle oder kollektive Bewegung" von PSG-Anhängern zwischen den Gemeinden der Region Ile-de-France und Marseille per Dekret verboten. Den Erlass gab das Innenministerium am Mittwoch im Amtsblatt bekannt.

Fans von PSG dürfen nicht nach Marseille reisen (Foto: SID)

In der Verordnung sind die Beziehungen erwähnt, die "seit vielen Jahren von Feindseligkeit" zwischen den Anhängern der beiden Vereine geprägt sind. Das Ministerium argumentiert, dass "die Bewegungen des PSG-Klubs häufig eine Quelle der öffentlichen Unruhe sind" und einige Marseille-Anhänger "häufig ihr gewalttätiges Verhalten demonstrieren". Erst Ende September war es beim Europa-League-Spiel zwischen Olympique Marseille und dem türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul zu Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Fangruppen gekommen.

Das Polizeipräsidium Bouches-du-Rhone hatte seinerseits per Dekret vom 5. Oktober den PSG-Fans den Zutritt zum Stadion am Sonntag untersagt.

SID