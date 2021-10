Einmal mehr wurde ein Fußballspiel in der französischen Ligue 1 von Krawallen überschattet. Vor dem Spiel zwischen dem AS Saint-Étienne und Angers SCO am Freitagabend herrschten vor Anpfiff chaotische Zustände, als einige Anhänger zahlreiche pyrotechnische Gegenstände auf das Spielfeld geworfen hatten.

Medienberichten zufolge sei ein beleidigendes Banner einer Ultra-Gruppierung gewesen. Die Partie konnte mit 60-minütiger Verspätung angepfiffen werden.

Die wilden Szenen im Video

von Ligaportal, Foto: Screenshot