Leider ist es ja schon fast zur Tradition geworden, dass ein Ligue1-Spiel wegen Fan-Verfehlungen unterbrochen werden muss. So auch am heutigen Sonntagabend, als Dimitri Payet im Spiel zwischen Lyon und Marseille mit einer befüllten Wasserflasche beworfen wurde. Die Partie wurde für zwei Stunden unterbrochen, ehe man sich für einen Abbruch entschieden hat. Payet wurde am Feld behandelt, konnte dieses aber stehend verlassen.

Der Vorfall im Video

WTF IS WRONG WITH FRENCH FANS 😭😭



Someone just threw a bottle on Payet pic.twitter.com/kL2OR0SlLz — Hamza (@lapulgafreak) November 21, 2021

Foto: Screenshot