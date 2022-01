Stürmerstar Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain plagen knapp einen Monat vor dem Champions-League-Duell mit Real Madrid Adduktorenprobleme. Wie lange der 23-Jährige ausfallen wird, gab der Klub am Mittwoch nicht bekannt. Es sollen weitere Untersuchungen folgen, "um die Entwicklung zu beurteilen", hieß es.

Mbappe fällt vorerst aus (Foto: SID)

Ob Neymar rechtzeitig zum Hinspiel am 15. Februar gegen Madrid fit wird, ist noch unklar. Der Brasilianer soll aber in der nächsten Woche die Belastung steigern, nachdem er sich Ende November den linken Knöchel verstaucht und sich dabei auch an den Bändern verletzt hatte.

SID