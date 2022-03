Die Berufungsverhandlung in der Sexvideo-Affäre des französischen Fußball-Nationalspielers Karim Benzema ist für den 30. Juni und 1. Juli in Versailles terminiert worden. Das erfuhr die französische Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Justizkreisen. Der Stürmer von Real Madrid war im November 2021 zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung und einer Geldstrafe von 75.000 Euro verurteilt worden.

Benzemas Berufungsverhandlung findet am 30. Juni statt (Foto: SID)

Benzema war der Beihilfe zur versuchten Erpressung seines ehemaligen französischen Nationalmannschaftskollegen Mathieu Valbuena für schuldig befunden worden. Das Urteil fiel um zwei Monate höher aus, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Benzema legte Berufung ein.

Der Skandal hatte die französische Nationalmannschaft 2015 erschüttert, sowohl Benzema als auch Valbuena mussten das Team verlassen. Benzema wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps mittlerweile wieder begnadigt.

SID