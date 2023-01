Messi wieder in Paris

Foto: AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Weltmeister-Kapitän Lionel Messi ist am Mittwoch zu seinem Klub Paris St. Germain zurückgekehrt. Der 35-Jährige, der sich mit dem 4:2-Finalsieg nach Elfmeterschießen am 18. Dezember gegen Frankreich endgültig einen Legendenstatus gesichert hatte, wurde am Morgen von seinen Teamkameraden begrüßt und nahm erneute Glückwünsche entgegen. PSG veröffentlichte entsprechende Bilder und fügte ein #BravoLeo in den Sozialen Netzwerken an.

Messi war am Montag mit einem Privatjet in seiner Heimatstadt Rosario aufgebrochen, wo er lange den Coup von Katar gefeiert und anschließend einige Tage Ruhe genossen hatte. Am Dienstag erreichte er den Flughafen Le Bourget nahe Paris.

Der Edeltechniker ist der letzte WM-Teilnehmer, der bei seinem Klub wieder ins Training zurückgekehrt ist. Messi verpasste die ersten beiden Spieler des Tabellenführers der Ligue 1 nach der WM-Pause, hat nun aber rasch die nächste Gelegenheit. Am Freitag steht ein vermeintlich leichtes Pokalspiel beim Drittligisten LB Chateauroux an.

© 2023 SID