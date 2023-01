Neuer Vertrag für Didier Deschamps

Foto: AFP/SID/Archiv/FRANCK FIFE

Didier Deschamps bleibt Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Knapp drei Wochen nach dem im Elfmeterschießen verlorenen WM-Finale in Doha gegen Argentinien gab das der Erfolgscoach selbst bei der Generalversammlung des nationalen Verbandes in Paris bekannt. Sein auslaufender Vertrag wurde bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert.

"Ich danke dem Präsidenten für sein anhaltendes Vertrauen und seine Unterstützung. Es ist eine große Freude, weiter meine Arbeit machen zu dürfen", sagte Deschamps, dessen Ankündigung von einer Standing Ovation der Verbandsdelegierten begleitet wurde.

Die Equipe Tricolore hat unter Deschamps seit 2012 große Erfolge gefeiert. Das Team wurde 2018 Weltmeister, stand bei der Heim-EM 2016 im Endspiel und gewann 2021 die Nations League. Aktuell nimmt die Mannschaft des 54-Jährigen in der FIFA-Weltrangliste den dritten Platz ein.

Vor seinem Engagement beim französischen Verband hatte der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän und Weltmeister von 1998 bei AS Monaco, Juventus Turin und Olympique Marseille als Trainer gearbeitet.

