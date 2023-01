Er war der umjubelte WM-Held in Katar und führte Argentinien nach 36 Jahren wieder zum Weltmeistertitel (den dritten für die Südamerikaner): Lionel Messi. Mit 35 Jahren ist der zweifache Weltfußballer immer noch im Leistungshoch. Der Vertrag des 4-maligen Champions League-Gewinners (alle mit dem FC Barcelona) bei Paris SG läuft diesen Sommer aus. Die Spatzen pfeiffen es bereits von den Dächern von Paris, dass die Franzosen mit ihrem 1,70 Meter großen Gaucho-Genie verlängern wollen und diesbezüglich ein unmoralisches Angebot vorbereitet hätten. Laut der spanischen Zeitung "Marca" sei man sich bereits einig.

Laufzeit und Gehalt zu klären

So sollen dem Medium nach Messis Vater und Berater Jorge einer Verlängerung von Lionel Messi mit PSG grundsätzlich bereits zugestimmt haben. Zu klären sei beim ab 24. Juni 36-Jährigen lediglich noch die Laufzeit. Alternativen: Ein Jahr, ein Jahr mit Option oder zwei Jahre? Entscheidend natürlich auch das Gehalt des frischgebackenen Weltmeisters.

In den kommenden Wochen soll dem Vernehmen nach Messis Vater nach Paris reisen. Dort wartet laut „Marca“ ein unmoralisches PSG-Angebot, das „unmöglich abgelehnt werden kann“.

Im Sommer 2000 mit 13 Jahre zu Barca

Nach 2 Jahrzehnten (!) beim FC Barcelona (inkl. Nachwuchsbereich) wechselte Lionel Messi im Sommer 2021 für kolportierte 80 Mio. Euro zu Paris SG und von der Primera Division in die Lique 1. In der aktuellen Saison brachte es der Linksfuß für den französischen Meister wettbewerbsübergreifend in 19 Pflichtpartien bisher auf 12 Tore und 14 Assists.

Fotocredit: IMAGO/PanoramiC